Legge elettorale la Lega ingoia il rospo e Salvini striglia Sardone

A inizio 2026, il leader della Lega si trova a gestire tensioni interne, tra cui il divorzio da un vice e una relazione complicata con alcuni collaboratori. Nel frattempo, Salvini ha criticato pubblicamente un membro del partito, evidenziando frizioni di natura politica e personale. La situazione riflette le difficoltà della formazione nel mantenere un equilibrio tra le diverse anime che la compongono.

Il rapporto con i vice non sembra essere tra i punti forti di Matteo Salvini in questo inizio 2026. Il divorzio da Roberto Vannacci, il 3 febbraio, deve aver stressato troppo i nervi del segretario leghista, oggi poco propenso a «farsi concavo e convesso» (cit. Silvio Berlusconi) davanti alle intemperanze dell’altra neo-numero due, Silvia Sardone. Silvia Sardone (Imagoeconomica). Malumori a denti stretti per la legge elettorale. Nella Lega raccontano che il capo sia letteralmente esploso la scorsa settimana dopo un intervento dell’europarlamentare milanese nel corso di una riunione tra dirigenti. L’incontro era a porte chiuse e, convocato dopo l’ accordo di maggioranza sulla legge elettorale, è servito a spiegare ai dirigenti il senso del compromesso raggiunto sul nuovo sistema di voto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Legge elettorale, la Lega ingoia il rospo e Salvini striglia Sardone Vannacci molla Salvini, la Lega fa quadrato. Fontana: lui un’anomalia. Sardone: incoerente"L’uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega non sorprende e conferma pienamente quanto avevo già evidenziato: si trattava di un’anomalia". Leggi anche: Legge elettorale, la Lega frena: “Non è una priorità” Altri aggiornamenti su Legge elettorale. Temi più discussi: Nuova legge elettorale, le simulazioni sui partiti: la Lega rischia il dimezzamento; Legge elettorale, malumori nella Lega sul testo contestato dalle opposizioni; Legge elettorale, le concessioni di FdI a Lega e Forza Italia e quel segnale a Elly Schlein; Come funziona la nuova legge elettorale proposta dal centrodestra. Cosa prevede punto per punto l'accordo sulla legge elettorale. Il nodo preferenzeModello proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40 per cento, ipotesi di ballottaggio e indicazione del candidato premier nel programma e non sulla scheda. Sulle prefer ... ilfoglio.it Nuova legge elettorale, le simulazioni sui partiti: la Lega rischia il dimezzamentoLe elaborazioni di YouTrend sulla base dei sondaggi più recenti. Il partito di Matteo Salvini, anche in caso di vittoria del centrodestra, potrebbe avere metà ... repubblica.it Possibile nuova legge elettorale, campo largo verso le primarie. Schlein: “Io disponibile” Prima un attacco a Giorgia Meloni e al Governo sulla questione iraniana, dove l’esecutivo ha dimostrato di essere schiacciato sulle posizioni statunitensi, poi Elly Schlein - facebook.com facebook Legge elettorale e giustizia, un investimento sulla governabilità del Paese x.com