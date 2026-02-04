La decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega arriva senza sorprese. Fontana lo definisce un’anomalia, mentre Sardone parla di incoerenza. La Lega ora si stringe compatta, lasciando da parte le tensioni interne.

"L’uscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega non sorprende e conferma pienamente quanto avevo già evidenziato: si trattava di un’anomalia". A dichiararlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Consiglio federale nel quale è stato ufficializzata l’uscita dell’ormai ex vicesegretario del Carroccio, deciso a correre con il suo nuovo movimento: Futuro Nazionale. Parole che confermano le scarse, scarsissime affinità elettive tra il governatore e il generale. "Un partito politico – prosegue Fontana – non è un palcoscenico personale, ma una comunità fondata su lealtà, coerenza e rispetto della parola data. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vannacci molla Salvini, la Lega fa quadrato. Fontana: lui un’anomalia. Sardone: incoerente

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Attilio Fontana non le manda a dire.

Il generale Vannacci, con il suo movimento “Futuro Nazionale”, ha annunciato di voler raggiungere il 20% alle prossime elezioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Vannacci sfida Salvini in diretta: Non obbedisco, basta incoerenze

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Vannacci molla Salvini, la Lega rischia anche in Fvg: un terremoto che inghiotte migliaia di voti; Vannacci lascia la Lega per un futuro nazionale. E Salvini resta deluso e amareggiato; Vannacci molla Salvini, la Lega fa quadrato. Fontana: lui un’anomalia. Sardone: incoerente; Vannacci molla la Lega, 'io avanti da solo'. L'ira di Salvini.

Italia Vannacci molla la Lega e fonda Futuro nazionale, scatenando l'ira di SalviniL'europarlamentare italiano eletto nelle file della Lega e fino ad oggi, dal 15 maggio dello scorso anno, vicesegretario federale del partito Roberto Vannacci dice addio alla formazione politica. E an ... bluewin.ch

Vannacci molla Salvini, la Lega rischia anche in Fvg: un terremoto che inghiotte migliaia di votiDopo la frattura ufficiale, nel Carroccio sono in tanti a interrogarsi sul futuro. Nel frattempo il Team Vannacci scalda i motori anche a Trieste. Chi sono i rappresentanti locali del Mondo al contrar ... triesteprima.it

Vannaccione molla la Lega di Salvini e si mette in proprio....e pensare che con Matteo erano come due gocce d'acqua: due cazzari. #Vannacci #Salvini #cazzaroverde - facebook.com facebook