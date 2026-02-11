Dalla musica trap al cyberbullismo Carabinieri a lezione con gli studenti delle medie

I carabinieri hanno portato in classe un approccio diverso dal solito. Nelle scuole medie, hanno parlato di musica trap e di cyberbullismo, tematiche che coinvolgono i ragazzi di oggi. I militari hanno spiegato i rischi di navigare sui social e hanno cercato di far capire l’importanza di comportamenti rispettosi online, cercando di avvicinare i giovani alla realtà della sicurezza.

Una lezione diversa dal solito, dove i banchi di scuola incontrano la cronaca e i fenomeni musicali più in voga tra i giovani. Questa mattina, la sala congressi del Comune ha ospitato un incontro tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo "Francesco Berti".

