Lega Calabria Sudano nomina i vice commissari | ecco chi sono

La Lega Calabria ha annunciato la nomina dei nuovi vice commissari, segnando un passo importante nella riorganizzazione del partito nella regione. Sudano ha ufficializzato i nomi delle persone che ricopriranno queste cariche, mentre il partito si avvicina alla prossima stagione congressuale. La decisione riguarda i ruoli di vertice e la gestione delle attività politiche locali.

La Lega Calabria si prepara a una fase cruciale di riorganizzazione interna in vista della prossima stagione congressuale. Sotto la guida del Commissario regionale, l'on. Valeria Sudano, il partito ha annunciato una serie di nomine strategiche volte a rafforzare la struttura territoriale e. Sono stati nominati vice commissari regionali: l'on. Simona Loizzo, l'on. Domenico Furgiuele e la senatrice Tilde Minasi