Maltempo Sudano Lega | Litorale ionico devastato dichiarare lo stato di calamità

Il maltempo ha colpito il litorale ionico della Sicilia, causandone gravi danni. Secondo l'esponente della Lega Sudano, la situazione è grave e richiede l’immediata dichiarazione dello stato di calamità. Le aree interessate mostrano segni di distruzione e necessitano di interventi urgenti per la ricostruzione e il ripristino. La ripresa del territorio dipende da azioni coordinate e tempestive per fronteggiare questa emergenza.

"Il litorale ionico della Sicilia è devastato. I danni del ciclone Harry sono incommensurabili. Ci sono aree a ridosso del mare che sembrano qualificabili come spettrali. Occorre uno sforzo straordinario per quantificare i danni e va messa in moto la macchina dei ristori per chi oggi si trova.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

