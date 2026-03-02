Leeds-Sunderland martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Leeds e Sunderland. Nella corsa alla promozione in Premier League, Leeds, Tottenham, Nottingham Forest e West Ham hanno mantenuto i loro punteggi nel weekend, con Leeds a 31 punti, Tottenham a 29, Nottingham Forest a 27 e West Ham a 25. La classifica non ha subito modifiche dopo gli ultimi incontri.

Le quattro squadre che presumibilmente si giocheranno tre posti nella prossima Premier League, ovvero Leeds (31), Tottenham (29), Nottingham Forest (27) e West Ham (25), ha fatto punti nel weekend dunque la classifica è rimasta invariata. Il Sunderland invece, a quota 37 dopo il pareggio a Bournemouth, dovrebbe essere ormai fuori da questa disputa e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leeds-Sunderland (martedì 03 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Venezia-Avellino (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl pari contro il Sudtirol è costato il primato in solitaria al Venezia di Stroppa, che quest’oggi contro l’Avellino di Ballardini cerca riscatto e... Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiFermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest’oggi impegnato sul campo dell’Entella di Chiappella. Aggiornamenti e notizie su Leeds Sunderland. Temi più discussi: Bornauw To Start, Justin On The Bench | 3-5-2 Leeds United Predicted Lineup Vs Sunderland; Premier League, City, Liverpool e Newcastle impegnate oggi; Premier League: risultati, gol e highlights della 28^ giornata; Nine players could miss Leeds United v Sunderland as two more return. Pronostico Leeds-Sunderland: la partita decisivaLeeds-Sunderland è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Leeds vs Sunderland – 3 Marzo 2026La sfida di Premier League tra Leeds e Sunderland, in programma il 3 Marzo 2026 alle 20:30 allo Elland Road, si preannuncia intensa e tatticamente ... news-sports.it #PremierLeague, Vittorie di #ManchesterCity e Liverpool nelle partite giocate ieri in Premier League. La squadra di #Guardiola ha battuto 1-0 il #LeedsUnited, quella di Slot 5-2 il #WestHam. RISULTATI DEL SABATO Bournemouth- Sunderland 1-1 Liverpool- - facebook.com facebook