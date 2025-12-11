Scuola di Capaci programma visita a una caserma dell' Esercito no della Flc Cgil | Iniziativa inopportuna

Palermotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le vacanze natalizie, gli studenti della scuola secondaria “Biagio Siciliano-De Gasperi” di Capaci sono invitati a partecipare a una visita alla caserma Turba di Palermo, nell’ambito di un open day dedicato all’Esercito Italiano. L’iniziativa ha suscitato però la reazione negativa della Flc Cgil, che l’ha definita inopportuna.

Al rientro dalle vacanze natalizie, per gli alunni delle ultime classi della scuola secondaria “Biagio Siciliano-De Gasperi” di Capaci si prospetta a gennaio una visita alla caserma Turba di Palermo, per un open day sull’esercito italiano. La direzione scolastica ha inviato una circolare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

La regina Camilla in visita in una scuola romana. Fuori programma, in regalo una pizza: 'Che bella, la mangerei' - Strade blindate e cordone di sicurezza attorno all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni a Roma dove Sua Maestà la Regina Camilla ha visitato una scuola, incontrando studenti e maestre oltre ai ... Segnala ansa.it