Scuola di Capaci programma visita a una caserma dell' Esercito no della Flc Cgil | Iniziativa inopportuna

Dopo le vacanze natalizie, gli studenti della scuola secondaria “Biagio Siciliano-De Gasperi” di Capaci sono invitati a partecipare a una visita alla caserma Turba di Palermo, nell’ambito di un open day dedicato all’Esercito Italiano. L’iniziativa ha suscitato però la reazione negativa della Flc Cgil, che l’ha definita inopportuna.

Al rientro dalle vacanze natalizie, per gli alunni delle ultime classi della scuola secondaria “Biagio Siciliano-De Gasperi” di Capaci si prospetta a gennaio una visita alla caserma Turba di Palermo, per un open day sull’esercito italiano. La direzione scolastica ha inviato una circolare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Palermo prende vita il Villaggio di Natale Solidale: tra i protagonisti anche i bambini della classe 3ª della scuola primaria di Capaci Palermo – L’atmosfera natalizia si accende con un’iniziativa speciale: il Villaggio di Natale Solidale, che aprirà le sue porte il - facebook.com Vai su Facebook

Siamo ancora capaci di educare alla curiosità, alla meraviglia, alla cura dei luoghi che abitiamo? Sulle pagine di #ScuolaeFormazione web, @GranataElena — docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, ci invita a riflettere su come il nostro #modelloeduc Vai su X

La regina Camilla in visita in una scuola romana. Fuori programma, in regalo una pizza: 'Che bella, la mangerei' - Strade blindate e cordone di sicurezza attorno all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni a Roma dove Sua Maestà la Regina Camilla ha visitato una scuola, incontrando studenti e maestre oltre ai ... Segnala ansa.it