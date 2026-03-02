Lecce | malore in classe morto Aveva undici anni Oggi

Questa mattina a Lecce un bambino di 11 anni si è sentito male in classe e, nonostante i soccorsi, è deceduto. La scuola ha chiamato immediatamente i soccorritori, ma il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire cosa sia successo. La vicenda ha suscitato molta commozione nella comunità locale.

Questa mattina una tragedia ha colpito una scuola di Lecce: un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore in classe. Stando a quanto riferito da TeleRama, gli insegnanti hanno avvisato tempestivamente i genitori, che si sono recati a scuola per riportarlo a casa. Una volta giunti nell'abitazione e chiamato il 118, la situazione si sarebbe aggravata ulteriormente. Nonostante il celere arrivo dei soccorsi, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Il medico, dopo averne constatato il decesso, ha disposto l'autopsia. Tra le prime ipotesi, quella di un arresto cardiocircolatorio.