Lecce malore a scuola a 11 anni | muore poco dopo

A Lecce, questa mattina, un ragazzino di 11 anni si è sentito male durante le lezioni scolastiche. Dopo aver accusato un malore, i genitori sono stati contattati dall'istituto e sono intervenuti immediatamente. Purtroppo, poco dopo, il bambino è deceduto. La scuola ha attivato le procedure di emergenza e ha collaborato con le autorità sanitarie.

Un ragazzino di soli 11 anni è morto a Lecce nella mattinata di oggi. Il piccolo era a scuola quando ha accusato un malore: dall'istituto hanno chiamato i genitori, che hanno riportato il ragazzo a casa. Qui la situazione si sarebbe aggravata, quando è giunto il 118 l'11enne era già in arresto cardiaco. Il bimbo è di origini senegalesi. Il medico del 118, che ne ha constato la morte, ha richiesta l'autopsia.