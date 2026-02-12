Questa mattina a Napoli si sono svolti i funerali di Eva Bruno, la ragazza di 14 anni che è morta improvvisamente a fine gennaio a causa di un arresto cardiaco. La cerimonia si è svolta nel silenzio e con il dolore di amici e familiari. La giovane era una studentessa semplice, che frequentava una scuola della zona. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva. Ora, la comunità si stringe intorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Si tengono oggi i funerali di Eva Bruno, la studentessa di 14 anni scomparsa improvvisamente alla fine di gennaio in seguito a un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata all’interno dell’IPSEOA “Duca di Buonvicino” di Calata Capodichino, dove la giovane si è sentita male durante l’orario scolastico. Ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato vano: nonostante l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale, per Eva non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha lasciato sotto shock compagni e insegnanti, diffondendo sgomento prima tra i corridoi dell’istituto e poi rapidamente sui social network. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, 14enne muore dopo un malore a scuola: questa mattina i funerali

