Accusa un malore e chiama la guardia medica 44enne muore poco dopo | si indaga per omicidio colposo

Un uomo di 44 anni ha accusato un malore e, dopo aver contattato la guardia medica, è deceduto poco dopo. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento, mentre la Procura di Milano ha acquisito la registrazione della telefonata tra il paziente e il medico di turno, attualmente sotto indagine per omicidio colposo. Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e ricostruire l’accaduto.

Viterbo, anziana rapinata in casa accusa un malore e finisce in rianimazione - Una donna di 84 anni è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo a seguito di un malore accusato subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto. blitzquotidiano.it

Accusa un malore in parrucchieria a Montecassiano, donna salvata da u n ex ufficiale dei carabinieri - MONTECASSIANO Accusa un malore mentre è in attesa in parrucchieria, anziana salvata nel salone da un ex ufficiale dei carabinieri. corriereadriatico.it

Accusa malore in casa e muore: dramma in città https://ebx.sh/DPBg6x - facebook.com facebook

Campobasso, 15enne muore dopo un malore accusato durante le feste. L'ipotesi dell'intossicazione alimentare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.