Lecce malore a scuola | 11enne muore poco dopo

A Lecce, un bambino di 11 anni di origini senegalesi è deceduto poco dopo aver accusato un malore a scuola. Dopo l’evento, il ragazzo è stato portato a casa, dove è avvenuto il decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La famiglia ha informato i soccorsi che sono intervenuti immediatamente, ma il giovane non è stato più rianimato.

Un bambino di 11 anni è morto in casa a Lecce in seguito a un malore. A quanto si apprende, il piccolo, di origini senegalesi, si sarebbe sentito male a scuola. La dirigente ha allertato il padre che è andato a prenderlo. Una volta a casa, l'undicenne si sarebbe sentito male di nuovo in bagno, perdendo i sensi. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 e la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il bambino.

