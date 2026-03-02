Studente 11enne ha malore a scuola a Lecce e muore a casa era il figlio di Khadim cantante dei Ghetto Eden -

Un ragazzino di 11 anni ha avuto un malore durante le lezioni a scuola a Lecce e, successivamente, è deceduto a casa. Era il figlio del cantante Khadim, noto come leader dei Ghetto Eden. La famiglia e i compagni sono rimasti sconvolti dall’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente, portando dolore tra chi conosceva il ragazzo e il suo familiari.

