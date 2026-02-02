Tenta di rapinare un anziano e lo aggredisce col coltello a Brescia 32enne arrestato in flagranza di reato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato questa mattina a Brescia dopo aver tentato di rapinare un anziano di 65 anni. Il pregiudicato ha avvicinato la vittima in strada e, dopo averlo minacciato con un coltello, ha cercato di portargli via i soldi. L’anziano ha opposto resistenza e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti in breve tempo e hanno bloccato il rapinatore, che ora si trova in ospedale in attesa di essere processato.

Un arresto per rapina aggravata: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto nella tarda serata di ieri a Brescia. Un uomo di 32 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito un 65enne italiano per sottrargli il portafoglio. L'episodio si è verificato in via Camozzi dove il responsabile, armato di coltello, è stato bloccato dai militari grazie alla segnalazione di un passante. Paura nel centro di Brescia La dinamica dell'aggressione L'arresto e le ulteriori accuse Le indagini e le misure adottate Il contesto e le reazioni Paura nel centro di Brescia L'allarme è scattato quando un cittadino ha contattato il 112 NUE dopo aver notato un uomo di origine marocchina, armato di coltello, intento a compiere una rapina ai danni di un anziano.

