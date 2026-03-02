Leao è bello carico | Il derby partita da vita o morte

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’attaccante del Milan ha dichiarato che il derby sarà una partita decisiva, definendola “da vita o morte”. Ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando quanto siano importanti i tre punti conquistati e guardando già alla sfida che si avvicina. Leao si è mostrato determinato e carico in vista dell’incontro.

Rafa Leão guarda già al derby. Dopo la vittoria del Milan contro la Cremonese, l’attaccante rossonero ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza dei tre punti nella corsa alla Champions League. «Abbiamo un obiettivo chiaro: tornare in Champions. Questa partita era fondamentale per restare agganciati alla zona che conta», ha spiegato il portoghese, soddisfatto per il successo ottenuto. Ora però l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla stracittadina contro l’Inter. «Dovevamo chiudere bene questa gara e vincere, e lo abbiamo fatto. Contro l’Inter sarà un’altra storia. Non dico che sia decisivo, ma il derby è sempre una partita speciale, personale per tutti noi». 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

