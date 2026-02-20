Milan Leao | Da centravanti posso fare più gol Derby? È vita o morte | io voglio vivere
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha spiegato che può segnare più gol giocando come centravanti. La sua esperienza nel club, iniziata con l’arrivo e culminata con lo Scudetto, gli permette di adattarsi a diversi ruoli in attacco. In vista del derby, Leao ha detto che per lui è una partita decisiva, come se fosse vita o morte. La sua determinazione si nota anche dall’energia che mette in campo: vuole aiutare i rossoneri a vincere. Il match si avvicina, e lui si prepara a dare il massimo.
Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di "Kickin' It". Ecco le sue dichiarazioni nell'intervista in esclusiva. Sulla chiamata del Milan: "L'Inter telefonò al direttore sportivo del Lille, dicendo di essere interessata a me. Io però non ero convinto, in passato seguivo il Milan di Maldini e del mio idolo Ronaldinho. E così ho detto al Lille che sarei rimasto lì un altro anno. Arrivammo secondi e l'anno dopo avremmo giocato la Champions, ma mi dissero che mi voleva il Milan e che qualcuno voleva parlare con me: era Paolo Maldini.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
