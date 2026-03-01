Leao pensa al derby dopo Cremonese-Milan | E’ da vita o morte Partita personale

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Rafael Leao ha dichiarato a 'DAZN' di considerare il derby come una sfida decisiva, definendola

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Vittoria importante per la Champions: "Abbiamo un obiettivo tornare in Champions League. Stiamo facendo una grande stagione. Questa partita era fondamentale per i punti". Sul gol e il derby: "Dobbiamo finire bene la partita, abbiamo vinto oggi. Contro l'Inter sarà un'altra partita. Decisiva per il confronto, il derby è sempre una partita 'personale'. Andiamo lì per fare un buon risultato e andare avanti in classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

