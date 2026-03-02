Chi sono i Vip italiani bloccati a Dubai | da BigMama a Mancini e non solo

A Dubai si trovano attualmente diversi Vip italiani, tra cui personaggi noti come BigMama e Mancini. La chiusura dello spazio aereo, causata dall’escalation di tensioni in Medio Oriente, ha impedito loro di tornare in Italia. Molti di questi individui sono rimasti bloccati nella città araba, senza possibilità di viaggiare verso casa. La situazione coinvolge un numero significativo di persone influenti provenienti dal nostro Paese.

L’escalation di tensioni in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello spazio aereo hanno lasciato bloccate migliaia di persone a Dubai, tra cui numerosi Vip italiani. Ex giocatori, allenatori, artisti e professionisti si trovano ancora in attesa di poter rientrare in Italia, tra disagi e testimonianze dirette sulla situazione nei cieli e nelle strutture ricettive. Trombettista Latte a Dubai su nave Msc: bloccati al porto, stiamo bene Chi sono i VIP italiani fermati a Dubai. Tra i nomi più noti che si trovano a Dubai a causa della sospensione dei voli ci sono ex campioni e personaggi dello sport e dello spettacolo. Tra questi figura Roberto Mancini, l’ex commissario tecnico della nazionale di calcio maschile italiana, bloccato mentre si trovava nel Paese del Golfo per motivi personali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

