La Russa | Tempi per cambiare legge elettorale ci sono deciderà Parlamento – Il video
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato che ci sono tempi per cambiare la legge elettorale, lasciando al Parlamento la decisione. Durante un convegno a Palazzo Giustiniani, ha sottolineato l'importanza di una legge che garantisca il principio democratico di una persona uguale a un voto.
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "A me piace immaginare che la migliore legge" elettorale "possibile sia quella che sia idonea a garantire il principio di democrazia che vince chi ha un voto più dell'altro", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del convegno "A 30 anni dal Tatarellum" a palazzo Giustiniani. "I tempi ci sono e deciderà nella propria autonomia il Parlamento. Sicuramente io ne sento parlare molto, quindi, se devo fare un giudizio prognostico, dico che si parlerà di legge elettorale, poi dove si arriverà lo vedremo", ha aggiunto. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
La Russa Tempi per cambiare legge elettorale ci sono, deciderà Parlamento
La Russa: Tempi per cambiare legge elettorale ci sono, deciderà Parlamento - (Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 'A me piace immaginare che la migliore legge' elettorale 'possibile sia quella che sia idonea a garantire ... notizie.tiscali.it
Legge elettorale, La Russa: "I tempi ci sono, se ne parlera'" - Classici riscoperti, noir di culto e saggi imprevisti per trasformare l’ultimo mese dell’anno in un viaggio tra mondi lontani e ... quotidiano.net
È un periodo d’oro per Antonino Geronimo La Russa, primogenito del presidente del Senato, avvocato e da qualche tempo ricercatissimo componente di consigli d’amministrazione pubblici e privati. Se lo contendono tutti: Comuni, ministeri, teatri, macchine. D - facebook.com facebook
Il gen. Vincenzo Camporini lascia Limes per “incompatibilità con la linea di mancato sostegno a principio di diritto internazionale” riguardo all’aggressione russa in Ucraina @camporin1 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.