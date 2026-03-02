Le palestre scolastiche aperte al territorio sì della Città Metropolitana al tavolo interistituzionale

Sabato mattina si è tenuto un incontro presso la sede del CONI Campania a Napoli tra rappresentanti della Città Metropolitana e altri enti. Durante la riunione si è discusso dell’apertura delle palestre scolastiche al territorio, con l’obiettivo di garantire la massima fruibilità di queste strutture. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e apertura degli impianti sportivi scolastici.

L'incontro sabato mattina nella sede del CONI Campania a Napoli .Colella: "Garantire la massima fruibilità". Istituire un tavolo tecnico tra Coni, Città Metropolitana, enti locali e Ufficio Scolastico Regionale come osservatorio permanente, luogo di confronto per monitorare e venire incontro alle esigenze del mondo dello sport in sinergia con Federazioni, associazioni e scuole, con particolare riguardo all'uso delle palestre scolastiche. La Città Metropolitana di Napoli, con il Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella, aderisce alla proposta lanciata da Guido Pasciari, membro della Giunta Coni Campania e presidente Fipav Campania, nel corso dell'incontro, all'uopo convocato, tenutosi questa mattina presso i Saloni del CONI Campania a Napoli.