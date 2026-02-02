Palestre scolastiche aperte allo sport agonistico | confronto tra Città Metropolitana Coni e federazioni

Nella Città Metropolitana si apre un dibattito tra il Coni e le federazioni sportive per ampliare l’uso delle palestre scolastiche. L’obiettivo è permettere agli studenti di praticare sport anche oltre l’orario delle lezioni, includendo attività agonistiche. La proposta riguarda principalmente le palestre degli istituti superiori, che potrebbero diventare punti di riferimento per il movimento sportivo locale. La questione divide le parti coinvolte, ma l’intenzione è trovare un accordo che favorisca i giovani e lo sport.

Avviato tavolo permanente per ampliare l’uso degli impianti degli istituti superiori fuori dall’orario scolastico. Verso la nascita della Consulta metropolitana dello sport Ampliare la fruibilità delle palestre scolastiche degli istituti superiori per consentire lo svolgimento di attività sportive, anche di tipo agonistico, al di fuori dell’orario didattico. È questo l’obiettivo del confronto avviato questa mattina dalla Città Metropolitana di Bari con il mondo dello sport. L’iniziativa punta a rispondere alle esigenze crescenti dell’associazionismo sportivo, favorendo la diffusione anche di nuove discipline e promuovendo una gestione più efficiente e inclusiva degli impianti scolastici.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Comune ha destinato circa 110 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli impianti sportivi di via Piane e delle palestre scolastiche.

