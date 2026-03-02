Le pagelle Mazza gol pesante Grande prestazione di Carbonaro

Nella partita di oggi, Mazza segna un gol importante e si distingue con una buona prestazione, mentre Carbonaro si fa notare per la sua capacità di incidere sul gioco. Giacomel riceve una valutazione di 5, mostrando alcune difficoltà e un comportamento troppo impulsivo, come nel caso del cartellino rosso. Durante l'incontro, ci sono stati momenti di nervosismo e decisioni controverse, tra cui una situazione in cui la palla colpisce la mano senza volontà del giocatore.

GIACOMEL 5. Fin dall'inizio appare in domenica "da mattane", come ogni tanto gli capita. Sul rosso è un po' avventato ma non è neppure fortunato, perchè la palla sbatte sulla mano senza che lui voglia. IGLIO 6,5. In decisa crescita atletica, ritrova finalmente il passo che all'andata castigò lo stesso Russi. Un errore difensivo per poco non costa caro a inizio ripresa. DALL'ARA 6,5. Peccato che sia lui in ritardo su Battiloro nella situazione del rosso a Giacomel, perchè per il resto è un colosso, e respinge tutto e tutti. CASELLA 6. Quando in pieno recupero fa il furbo su rimessa laterale regalandone una, la penultima, in attacco al Russi induce a imprecazioni neppure velate.