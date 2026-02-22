Ars et Labor-Osteria Grande 2-0 | inizia la ripresa in gol Piccioni e Carbonaro - DIRETTA e VIDEO

L’Ars et Labor perde contro Osteria Grande perché subisce due gol nella ripresa segnati da Piccioni e Carbonaro. La partita si decide nel secondo tempo, quando gli avversari trovano la rete con azioni rapide e decise. La squadra di casa fatica a reagire e non riesce a contenere le avanzate degli ospiti. La sconfitta riduce le speranze di agganciare la vetta della classifica, mentre Osteria Grande si avvicina a punti importanti. La prossima sfida si preannuncia decisiva.

Il Mezzolara fugge via, sempre più imprendibile. La capolista vince ancora (2-0 al Castenaso) e si accomoda sul divano della domenica con un più che confortevole +13 sull'Ars et Labor, chiamata a rispondere al Paolo Mazza contro Osteria Grande. Nell'impianto di casa, però, i biancazzurri non vincono dal 7 dicembre e la situazione inizia ad essere pesante. La tifoseria ha fatto sapere che continuerà a sostenere la squadra (mentre alcuni tifosi avevano iniziato a paventare l'idea di lasciare le tribune vuote, in segno di protesta), ma chiedendo comunque a Senigagliesi e compagni lo sforzo necessario per consolidare almeno il secondo posto (il Medicina Fossatone incombe a -3).