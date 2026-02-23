Le pagelle della Serie B | come corre il Palermo 8 E il Cesena è sempre più in crisi 5

Il Palermo ottiene un punteggio di 8 nelle pagelle di Serie B grazie alla sua serie positiva di 14 partite, alimentata dalle doppiette di Artistico e Bragantini. La squadra corre verso la promozione, mentre il Cesena riceve un 5, confermando la sua crisi crescente. La differenza tra i due club si vede nelle prestazioni recenti e nella continuità di risultati. La corsa dei rosanero continua a tenere alta l’attenzione.

la corsa del Palermo, le vittorie di Mantova e Cesena decisive per la corsa salvezza. Ecco promossi e bocciati dell'ultima giornata di serie B Sono numeri da record, nel segno della continuità (14 risultati utili di fila), quelli che avvicinano gradualmente il Palermo alla zona promozione diretta. Tutt’altro che scontato il 3-0 al Sudtirol: nelle ultime settimane – per citare Gasperini – affrontare il calcio vitaminico e verticale di Castori (che non perdeva da 7 partite) era diventato come sedersi sulla poltrona del dentista. E’ arrivata invece l’ottava vittoria interna consecutiva, striscia mai registrata al Barbera tra A e B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le pagelle della Serie B: Venezia e Palermo tritatutto, 7,5. Crolla ancora il Bari, 4Le pagelle della Serie B evidenziano le prestazioni di Venezia e Palermo, entrambe promosse con 7,5, mentre il Bari subisce un’altra battuta d’arresto, totalizzando 4.

Palermo-Südtirol 3-0, le pagelle: Ranocchia dirige, Le Douaron corre e segnaPalermo conquista una vittoria netta contro il Südtirol, segnando tre gol senza subire reti.

