Le pagelle del match segnalano una prestazione complessivamente positiva, con particolare attenzione a alcuni giocatori. Michielan si distingue per aver intuito il rigore iniziale, mentre Cavallari si fa notare per il suo atteggiamento battagliero. Zanoni e Nardi vengono valutati positivamente, con quest’ultimo che suscita soddisfazione. Ciofi si distingue con un’ottima prova, mentre le occasioni più pericolose degli avversari vengono neutralizzate o finite fuori.

MICHIELAN 6,5 Intuisce il rigore iniziale. Per il resto è ordinaria amministrazione visto che nelle occasioni migliori per gli avversari il Ghiviborgo calcia fuori. BELLO 6,5 Non si smarrisce dopo il tocco che costa il rigore per gli avversari. Avvia l’azione del pareggio e nel secondo tempo trova ampi spazi per attaccare. CONTI 6 Vicino al terzo gol consecutivo dopo Cannara e Sansepolcro, si rivede da centrale nella difesa a quattro e concede poco. CAVALLARI 6,5 Attento, propositivo e battagliero. Soffre un po’ i movimenti di Mariotti in avvio ma poi è bravo a limitarlo. SCHETTINI SV Prima presenza casalinga per l’ultimo arrivato dal mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bello: errore e grande reazione. Cavallari battagliero. Bene Zanoni, soddisfazione per Nardi. Ottimo Ciofi

Leggi anche: Le pagelle. Ciofi: grande gol, Cavallari attento. Nardi è prezioso. Zanoni, ottimo l’impatto. Conti entra e lascia il segno

Le pagelle. Barbera sbaglia tutto. Ciofi, Nardi e Menghi bocciati!PAOLUCCI 5 Non ha colpe specifiche sui gol presi visto che, specie gli ultimi due, Magazzù può calciare indisturbato da pochi passi.