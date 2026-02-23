Le pagelle Ciofi | grande gol Cavallari attento Nardi è prezioso Zanoni ottimo l’impatto Conti entra e lascia il segno

Ciofi ha segnato un gol importante, causato da una buona azione offensiva, mentre Cavallari si è mostrato attento in difesa. Nardi ha contribuito con interventi decisivi, e Zanoni ha avuto un impatto positivo entrando dalla panchina. Conti ha lasciato il segno con alcune giocate incisive. Michielan, invece, si è trovato meno reattivo del solito, respingendo spesso corto, anche se è stato battuto solo da un compagno in una circostanza sfortunata.