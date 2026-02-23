Le pagelle Ciofi | grande gol Cavallari attento Nardi è prezioso Zanoni ottimo l’impatto Conti entra e lascia il segno
Ciofi ha segnato un gol importante, causato da una buona azione offensiva, mentre Cavallari si è mostrato attento in difesa. Nardi ha contribuito con interventi decisivi, e Zanoni ha avuto un impatto positivo entrando dalla panchina. Conti ha lasciato il segno con alcune giocate incisive. Michielan, invece, si è trovato meno reattivo del solito, respingendo spesso corto, anche se è stato battuto solo da un compagno in una circostanza sfortunata.
MICHIELAN 6 Meno reattivo di altre giornate, spesso respinge corto. Battuto però solo da un compagno in una situazione sfortunata. BELLO 6,5 Bene anche nella difesa a quattro sia in fase di possesso che in quella difensiva. Contiene bene Di Paola e compagni. SOMMA 6 (nella foto) Buona prova anche se Belli ogni tanto gli sfugge. Peccato per il giallo, evitabile, nel finale che priverà la squadra del suo capitano contro il Ghiviborgo. CAVALLARI 6,5 Lottatore nelle palle alte, pulito coi piedi e attento dalle sue parti. TOSINI 6,5 Schierato terzino sinistro a sorpresa, non demerita anche sul lato del piede debole e in una linea a quattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Le pagelle. Barbera sbaglia tutto. Ciofi, Nardi e Menghi bocciati!
Le pagelle. Al mister e al bomber di giornata la palma dei migliori. Note positive da Ciofi e Cavallari, Giannetti si batte
MISTER MIGNANI SORPRENDE NELLE SCELTE DI PARTENZA Torna fra i titolari Simone Bastoni, che ha recuperato dall’infortunio delle scorse settimane. Nuovamente titolare Ciofi, dopo il turno di riposo di venerdì, mentre non viene concessa pausa a - facebook.com facebook