Le pagelle Barbera sbaglia tutto Ciofi Nardi e Menghi bocciati!

16 dic 2025

Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei giocatori, con alcune valutazioni critiche. Paolucci riceve un 5, senza colpe evidenti sui gol subiti. Barbera, invece, si distingue per errori decisivi, mentre Ciofi, Nardi e Menghi sono bocciati per le loro prestazioni. Un'analisi dettagliata dei singoli contributi in campo.

PAOLUCCI 5 Non ha colpe specifiche sui gol presi visto che, specie gli ultimi due, Magazzù può calciare indisturbato da pochi passi. CONTI 4 Magazzù da quella parte fa il bello e cattivo tempo. CAVALLARI 5 Titolare dopo tre mesi per la seconda gara in tutta la stagione (Coppa Italia esclusa). Partecipa al pessimo pomeriggio anche lui. ZANONI 5 E’ sicuramente molto intraprendente specie nel primo tempo. Dietro però quando il Camaiore attacca balla come tutti gli altri. LOCONTE 5 Peccato perché non inizia neanche male con un paio di azioni interessanti. Poi però è coinvolto nel disastro globale. VARI 5 Si rende pericoloso nel finale, quando stava però già 3-0 per il Camaiore. Sport.quotidiano.net

