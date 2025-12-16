Lo Stato delle Cose Giletti sbotta in diretta | Pregherei dietro le quinte

Durante una puntata de Lo Stato delle Cose su Rai 3, Massimo Giletti ha avuto un acceso sfogo in diretta, chiedendo maggiore riservatezza e serenità dietro le quinte. Il conduttore si è lasciato andare a parole dure, sottolineando la necessità di mantenere un clima più tranquillo, anche in un contesto di grande attenzione mediatica.

© Liberoquotidiano.it - Lo Stato delle Cose, Giletti sbotta in diretta: "Pregherei dietro le quinte..." "Allora, io capisco che la Roma sta giocando, però pregherei dietro le quinte se riusciamo a dare un po' di serenità": Massimo Giletti si è lasciato andare a un duro sfogo durante la diretta de Lo Stato delle Cose su Rai 3. Il conduttore stava parlando del delitto di Garlasco, con diversi ospiti in studio, quando, evidentemente disturbato dal baccano dietro le quinte, ha interrotto tutto e si è messo a rimproverare i responsabili del rumore: "Perché per un conduttore, già senza monitor e anche col pasticcio che la Roma sta giocando, è un po' un problema". I giallorossi, in effetti, giocavano ieri contro il Como proprio mentre andava in onda la trasmissione.

Garlasco in Tv, Giletti insinua: "Non solo errori, forse altro". E l'avvocato Bocellari sbotta: "Basta, basta!"" - Il delitto di Garlasco al centro della puntata de Lo Stato delle Cose di lunedì 15 dicembre 2025: cosa è successo con Bocellari e Giletti su Rai 3

