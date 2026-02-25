Sanremo | spuntano critiche dietro le quinte Cosa accade tra BIG fan e staff

Sanremo 2026: non mancano le critiche dietro le quinte. Ecco cosa é emerso nelle ultime ore. Il sipario si è alzato sul Festival di Sanremo 2026 con la solita promessa: “Sarà l’edizione più sorprendente di sempre”. Promessa mantenuta, ma non nel modo che ci si aspettava. Perché se sul palco dell’Teatro Ariston tutto brillava di lustrini e orchestrazioni impeccabili, dietro le quinte si respirava un’aria più densa, fatta di tensioni, revisioni dell’ultimo minuto e qualche sorriso forzato. L’edizione 2026 ha puntato forte sul ricambio generazionale. Meno comfort zone, più contaminazioni: urban orchestrale, ballate elettroniche, ritorni d’autore con testi politici neanche troppo velati. Una scelta coraggiosa, che ha spaccato pubblico e critica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

