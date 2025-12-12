Le Bitten Lips sono il trucco labbra perfetto per chi non ama il rossetto

Le Bitten Lips rappresentano una tendenza di trucco naturale e sofisticata, ideale per chi preferisce un look discreto senza rinunciare all’eleganza. Questo stile, ispirato a un effetto labbra leggermente mordicchiate, ha guadagnato popolarità grazie alla sua versatilità e semplicità, offrendo un’alternativa fresca e moderna ai classici rossetti.

Riguardando le foto del passato ho notato quanto sia cambiato – e in modo radicale aggiungerei – il mio trucco labbra. C’è stato un periodo in cui penso di aver sfoggiato qualunque tipo e colore di rossetto. Dai nude cadaverici al rosso fuoco, passando per rosa, arancione e anche qualche altro colore dell’arcobaleno, nessuna shade mi ha mai spaventata. Tuttavia, da qualche anno, il lipstick indossato come colore pieno non fa più parte del mio guardaroba stilistico. Sarà perché trovo più vicini alla mia estetica un baume lèvres colorato o un lip oil e un lip gloss. E ho una passione per le tinte labbra che enfatizzano il colore naturale della mucosa senza stravolgerlo e durano a lungo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le Bitten Lips sono il trucco labbra perfetto per chi non ama il rossetto

