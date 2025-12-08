Lo Stato delle Cose | anticipazioni ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
. Questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In aggiornamento. Streaming e tv. Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 8 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. 🔗 Leggi su Tpi.it
Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, giovedì scorso a Roma, mentre tentava di intervistarlo sul caso Orlandi. Le immagini stasera a Lo Stato delle Cose #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Lo Stato delle Cose, anticipazioni: le ultime novità sui casi di Garlasco ed Emanuela Orlandi, poi due ospiti speciali - 20 su Rai3, sono Michele Santoro e Bruno Vespa, due tra i più importanti protagonisti dell’informazione televisiva italiana, che ... Come scrive affaritaliani.it