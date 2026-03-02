Le foto e i vincitori degli Actor Awards

Durante la cerimonia degli Actor Awards, il film “I peccatori” ha ottenuto il riconoscimento per il miglior cast, uno dei premi principali assegnati durante l’evento. Sono state presentate diverse foto dei partecipanti e dei vincitori, che sono stati annunciati nel corso della serata. La manifestazione si è svolta in una location dedicata, con molte celebrità presenti e premi assegnati in vari settori dello spettacolo.

"I peccatori" ha vinto il premio per il miglior cast, il più ambito della cerimonia organizzata dal principale sindacato degli attori di Hollywood Domenica c'è stata la cerimonia di premiazione degli Actor Awards, i premi del cinema e della televisione assegnati dalla Screen Actors Guild (SAG), il più importante sindacato di attori di Hollywood, che infatti fino al 2025 si chiamavano SAG Awards. Sono considerati una tappa importante nella stagione dei premi iniziata a gennaio e che si concluderà con gli Oscar a marzo. Ricevono molte attenzioni anche per il loro peculiare regolamento: visto l'ente che li organizza, infatti, gli Actor Awards non premiano i film, ma solo attrici e attori.