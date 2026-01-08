Il SAG-AFTRA ha annunciato le nomination per la 32ª edizione degli Actor Awards, ormai conosciuti come gli Actor Awards 2026. Questa cerimonia rappresenta un momento importante nel panorama cinematografico e televisivo, riconoscendo le eccellenze del settore. Di seguito, i nominati di questa edizione, che conferma l'importanza della manifestazione nel settore dell’intrattenimento.

Il SAG-AFTRA ha annunciato le nomination per la 32ª edizione degli Actor Awards (nuovo nome degli ex SAG Awards). La cerimonia si terrà il 1 marzo 2026 e sarà trasmessa in streaming globale su Netflix. One Battle After Another di Paul Thomas Anderson (in Italia come Una battaglia dopo l’altra) ha dominato l’edizione 2026 con ben 7 nomination (inclusi ensemble cast e attori principali), seguito da Sinners (in Italia come I Peccatori) con 6. Il film di Anderson, già protagonista ai Critics Choice, si posiziona ancor di più come frontrunner per l’Oscar. Le 7 nomination di One Battle After Another, inoltre, rappresentano un record assoluto nella storia dei SAG Awards (ora Actor Awards) ed offrono una direzione ancora più marcata verso i premi assegnati dall’Academy. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Actor Awards 2026 (ex SAG) | Nomination Complete

