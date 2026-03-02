le dune di sossusvlei e il deserto del namib

Le dune di Sossusvlei si trovano nel deserto del Namib, che si estende lungo la costa sud-ovest della Namibia. Il deserto è noto per essere il più antico del mondo e presenta paesaggi caratterizzati da dune imponenti e vaste aree incontaminate. Questa regione attira visitatori interessati a scoprire ambienti naturali estremi e spettacolari.

Il deserto del Namib, che si estende lungo la costa sud-occidentale della Namibia, è considerato il più antico del mondo e rappresenta una delle destinazioni più spettacolari per chi ama i paesaggi estremi e incontaminati. Al suo interno, Sossusvlei si distingue per le dune rosse altissime e per il suggestivo Deadvlei, un antico lago prosciugato punteggiato da alberi secolari, diventato simbolo iconico della Namibia. Le dune di Sossusvlei possono raggiungere i 300 metri di altezza e cambiano colore in base alla luce, dal rosso intenso dell’alba al dorato del pomeriggio. La più famosa è la “Duna 45”, così chiamata perché si trova a circa 45 km dall’ingresso del parco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

