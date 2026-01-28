Schiumarini si diverte tra le dune del deserto Chegaga | Ci stiamo scaldando

Schiumarini si diverte tra le dune del deserto Chegaga, uno dei più grandi del Marocco. L’atleta si lascia andare in risate mentre la carovana dell’Africa Eco Race 2026 si fa strada tra le onde di sabbia. “Ci stiamo scaldando”, dice, mentre il sole picchia forte e il vento solleva nuvole di polvere. La corsa continua tra sfide e paesaggi che sembrano usciti da un altro mondo.

Sono state le dune del deserto Chegaga, uno dei più grandi del Marocco, ad aver fatto divertire la carovana dell’Africa Eco Race 2026. La tappa numero tre, che si è svolta mercoledì, ha coperto un percorso di oltre 400 km e finalmente ha fatto dimenticare i giorni di pioggia, di neve e di vento freddo. Andrea Schiumarini e Maurizio Gerini a bordo del Century CR6, hanno affrontato la tappa cercando di trovare il fattore migliore tra velocità ed interpretazione del road book. Il morale è alto tra i due piloti che sembrano aver trovato un dialogo perfetto a bordo. “Prova speciale molto bella - dichiara il pilota forlivese -, con piste veloci, dove abbiamo toccato la massima velocità di 170 km, paesaggi meravigliosi con tratti di montagna e passaggi stretti dove ci siamo divertiti molto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La Mauritania si presenta come un paese ancora poco esplorato, dove il deserto del Sahara domina incontrastato.

