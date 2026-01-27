Insigne al Pescara il presidente Sebastiani | Voleva solo due squadre A Napoli è stato chiaro

L’arrivo di Lorenzo Insigne al Pescara rappresenta un ritorno significativo dopo 14 anni. Il presidente Sebastiani ha spiegato che il giocatore desiderava solo due squadre e che la sua scelta a Napoli è stata chiara. L’operazione, condotta con discrezione, dimostra l’importanza di questa fase nel mercato calcistico italiano, segnando un momento importante per il club e il calciatore.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.