Insigne al Pescara il presidente Sebastiani | Voleva solo due squadre A Napoli è stato chiaro
L’arrivo di Lorenzo Insigne al Pescara rappresenta un ritorno significativo dopo 14 anni. Il presidente Sebastiani ha spiegato che il giocatore desiderava solo due squadre e che la sua scelta a Napoli è stata chiara. L’operazione, condotta con discrezione, dimostra l’importanza di questa fase nel mercato calcistico italiano, segnando un momento importante per il club e il calciatore.
Il clamoroso ritorno di Lorenzo Insigne al Pescara dopo 14 anni è stata un'operazione condotta sotto traccia per un mese dal presidente Sebastiani, che a Fanpage.it racconta tutti i retroscena.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Insigne Pescara
Ultime notizie su Insigne Pescara
