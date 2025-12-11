Napoli botta e risposta tra ADL e Pardo | il presidente azzurro non le manda a dire

Durante la Notte dei Campioni ai Gazzetta Sports Awards, si è consumato un vivace scambio tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il giornalista Pardo. Un botta e risposta che ha attirato l'attenzione, dimostrando un clima di confronto acceso e diretto tra i protagonisti del mondo sportivo e mediatico.

Ai Gazzetta Sports Awards, nella Notte dei Campioni, non è mancata di certo la leggerezza, per così dire. Protagonisti il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il presentatore Pierluigi Pardo, che sul palco hanno dato vita ad un botta e risposta piccato ma simpatico. Un fuori programma tipico dei modi di fare del presidente azzurro, sempre pronto a trasformare la ribalta in uno show. La frecciatina al telecronista, in questi minuti, sta facendo il giro del web. Gazzetta Sports Awards, siparietto ADL–Pardo: “Ah, ma perché sei pure uomo che rinnega!?”. Durante la Notte dei Campioni non è mancato un momento di pura vivacità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, botta e risposta tra ADL e Pardo: il presidente azzurro non le manda a dire

Brutto botta e risposta allo stadio Diego Armando Maradona tra tifosi di Napoli e Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Botta e risposta tra Bryan Cristante e Scott McTominay nel primo tempo di Roma-Napoli Come mostrato dal “Bordocam” di Dazn, i due centrocampisti non se le sono mandate a dire nel corso del primo tempo del big match dell’Olimpico, confermando il clima Vai su X

Napoli-Milan, il botta e risposta di CM - Milan (fischio d'inizio h 21) è molto più di una semplice partita affascinante e ricca di storia, è l'occasione per le due squadre di fare un passo ... Lo riporta calciomercato.com

Conte in silenzio, Spalletti resta a Torino: il botta e risposta prima di Napoli-Juve - Lo stesso Spalletti, che ha riportato lo scudetto al Napoli e che lo ha tatuato ... Riporta msn.com