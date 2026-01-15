Perché i Paesi del Golfo non vogliono un intervento americano in Iran

I Paesi del Golfo mostrano cautela riguardo a un possibile intervento americano in Iran, temendo ripercussioni sulla stabilità regionale. Dopo le minacce di Teheran di considerare le installazioni americane obiettivi legittimi, gli Stati Uniti hanno iniziato a ridurre la presenza militare nella regione, come a al-Udeid in Qatar. Questa dinamica riflette le tensioni che influenzano le decisioni di sicurezza dei Paesi del Golfo e la complessità delle relazioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare parte del personale militare da alcune basi in Medio Oriente, inclusa al-Udeid in Qatar, dopo che l’Iran ha avvertito i Paesi della regione che le installazioni americane diventeranno obiettivi legittimi se Washington dovesse colpire Teheran. La mossa è stata definita «precauzionale» da funzionari statunitensi e qatarioti, secondo cui il ritiro non equivale a un’evacuazione su larga scala, ma segnala che gli Stati Uniti considerano reale il rischio di ritorsioni iraniane contro le sue forze nella regione. A maggior ragione dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha promesso di intervenire, non spiegando però come, a sostegno dell’ondata di proteste contro il regime che secondo fonti iraniane e organizzazioni per i diritti umani hanno causato finora circa duemila morti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

