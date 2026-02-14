Sarri esclude Basic sfida con l' Atalanta | convocati e decisione su Gila

Maurizio Sarri ha deciso di non schierare Basic contro l’Atalanta, perché il giocatore non si è ancora ripreso completamente dagli ultimi impegni. La Lazio si allena in vista della partita di domenica all’Olimpico, dove il tecnico ha convocato 23 calciatori, ma ha ancora in forse la presenza di Gila, che deve recuperare da un problema muscolare. La sfida del 25esimo turno di Serie A si preannuncia difficile, con l’allenatore che valuta attentamente la formazione da mettere in campo.

Nel 25esimo turno della Serie A, la Lazio si prepara ad affrontare l'Atalanta all'Olimpico. Maurizio Sarri ha ufficializzato la lista dei convocati, delineando scelte e soluzioni in vista di un impegno decisivo per il prosieguo del campionato. L'attenzione riguarda in particolare la solidità della retroguardia e le rotazioni di centrocampo, con conferme e assenze che influenzeranno la dinamica della partita. La comunicazione ufficiale mostra una presenza determinante di Mario Gila tra i difensori convocati, confermando la sua importanza per la fase difensiva. Toma Basic non figura tra i convocati a causa di problemi fisici, lasciando spazio a diverse opzioni di sostituzione in mediana.