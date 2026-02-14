Lazio Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila ecco la lista dei convocati di Sarri

Basic non giocherà contro l’Atalanta perché si è infortunato durante l’allenamento di ieri. La società ha confermato l’assenza del centrocampista e ha già sostituito il suo ruolo con un altro giocatore. Nel frattempo, Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani, senza Gila, che continua a recuperare da un problema muscolare.