Lazio Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila ecco la lista dei convocati di Sarri
Basic non giocherà contro l’Atalanta perché si è infortunato durante l’allenamento di ieri. La società ha confermato l’assenza del centrocampista e ha già sostituito il suo ruolo con un altro giocatore. Nel frattempo, Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani, senza Gila, che continua a recuperare da un problema muscolare.
Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Viviano fa causa al Fondo di Fine Carriera: la ricostruzione della vicenda che ha coinvolto l’ex portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio, i convocati per la Juventus: la decisione di Sarri su Romagnoli e Lazzari. La lista completa per il match!
La Lazio ha ufficializzato i convocati per la partita contro la Juventus.
Convocati Juve per il Napoli: la decisione su McKennie, quattro assenti per il big match dell’Allianz Stadium. La lista ufficiale di Spalletti
Ecco la lista ufficiale della Juventus in vista del match contro il Napoli all’Allianz Stadium.
Calcio: Atalanta e Lazio alla Ricerca della Vittoria nel 0-0 di Bergamo
Argomenti discussi: La Lazio va in pezzi: per Basic si teme uno stop di almeno un mese; Juventus, tegola per Spalletti: un titolarissimo salta la Lazio; Infortunio Basic con la Juve: quando torna il centrocampista della Lazio?; Bologna-Lazio, le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia.
Infortunio Basic con la Juve: quando torna il centrocampista della Lazio?La serata dell'Allianz Stadium si è conclusa in modo amaro per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, in vantaggio di due gol, si sono fatti recuperare nel finale, sfiorando una vittoria che avr ... tag24.it
Lazio, Cardone fa il punto: Basic out a Bologna. Gila è da valutareIntervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha commentato il pareggio andato in scena tra Juve e Lazio, facendo il punto sugli infortuni in vista della sfida di Coppa Italia contro ... lalaziosiamonoi.it
‘QUELLI CHE…’ – Lazio, Cardone: “Oggi risonanza per Pedro. Domani Taylor potrebbe riposare, Basic tra i disponibili” (AUDIO) https://radiosei.it/articolo/quelli-che-lazio-cardone-oggi-risonanza-pedro-domani-taylor-potrebbe-riposare-basic-disponibili-audio/ facebook
Cambio forzato in casa #Lazio #Basic si fa male contro la #Juve x.com