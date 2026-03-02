Lazio verso l' abisso

La Lazio si prepara alla semifinale di Coppa Italia, con l’andata contro l’Atalanta in programma mercoledì sera all’Olimpico. La partita si giocherà senza la presenza dei tifosi nelle tribune, e la squadra arriva in condizioni difficili, con alcune sfide recenti che hanno complicato il percorso. La squadra si sta allenando in vista di questa sfida importante.

Resta la semifinale di Coppa Italia, mercoledì sera l'andata contro l'Atalanta in un Olimpico senza tifosi ma la Lazio ci arriva malissimo. A Torino una squadra senza idee regala i tre punti a D'Aversa appena arrivato sulla panchina granata. Zaccagni & co. non lottano, non giocano, non hanno idee e tirano in porta solo negli ultimi minuti quando i padroni di casa puntano solo a mantenere il doppio vantaggio. La classifica resta inguardabile, la Lazio sta scivolando nell'abisso che per una volta non è il nome del modesto arbitro di ieri, quasi una premonizione per il momento che vive l'ambiente biancoceleste. Provedel subisce due reti da Simeone e Zapata tanto per ricordare che i centravanti ieri stavano tutti dalla stessa parte perché quelli nell'organico di Sarri non segnano da una vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Lazio, fascia sinistra in bilico: Tavares verso l'addioDopo un avvio brillante, il portoghese ha perso terreno nelle gerarchie di Sarri.

