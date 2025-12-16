Lazio fascia sinistra in bilico | Tavares verso l’addio
La Lazio si trova a dover fare i conti con l’incertezza sulla fascia sinistra, in particolare riguardo al futuro di Nuno Tavares. Dopo un avvio di stagione promettente, le recenti prestazioni hanno sollevato dubbi sulla continuità del portoghese con i biancocelesti, aprendo un nuovo scenario nel reparto difensivo.
Le strade di Nuno Tavares e della Lazio sembrano allontanarsi. L’impressione, sempre più netta, è che l’avvio di stagione del portoghese, folgorante nei numeri e nelle sensazioni, sia rimasto un episodio isolato. Otto assist nelle prime otto partite avevano acceso entusiasmo e aspettative, ma il seguito del campionato ha raccontato una storia diversa. Il rendimento è sceso, la continuità si è persa e, con il passare delle settimane, anche la fiducia dell’allenatore ha iniziato a vacillare. Oggi il suo futuro a Formello non appare più centrale come solo qualche mese fa. Gerarchie cambiate e spazio ridotto. Como1907news.com
