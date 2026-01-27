Un passo alla volta verso l’abisso | come nacque davvero l’Olocausto l’onda nera che cancellò vite identità diritti

L'Olocausto è il risultato di un processo complesso e non di un singolo evento decisionale. La sua nascita coinvolse molteplici fattori storici e sociali, portando alla tragedia di milioni di vite innocenti. Questa introduzione mira a offrire una visione chiara e sobria di un capitolo cruciale della storia, senza enfasi o sensazionalismo.

Non c’è stato un singolo momento in cui i nazisti si sono riuniti per decidere di uccidere milioni di persone. L’Olocausto è stato un processo graduale, che si è evoluto in diverse fasi nell’arco di quasi dieci anni. Capire questa escalation è fondamentale per comprendere come l’odio possa trasformarsi in genocidio. Fin dal 1920, l’antisemitismo era uno dei pilastri del Partito Nazista. Nel programma politico c’era già l’intenzione di separare gli ebrei dalla popolazione “ariana” e privarli dei diritti, ma inizialmente non si parlava di sterminio fisico. Gli ebrei venivano considerati una “razza inferiore” e una minaccia per la Germania, secondo la folle ideologia razziale nazista. 🔗 Leggi su Cultweb.it

27 gennaio 2026 - Giornata della Memoria Ore 10:00 omaggio delle Autorità presso il Piazzale “Vittime dell’Olocausto” (rotatoria di Via Servilia – Passo Corese). Ore 11:00 concerto commemorativo presso la Scuola Comunale di Musica (Largo G. Cesare - facebook.com facebook