Slittino femminile Germania davanti ma l’Italia c’è | Hofer terza e Robatscher sesta dopo la prima manche

Sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina, le tedesche fanno subito paura, ma l’Italia resiste. Hofer guida la classifica provvisoria con il terzo tempo, mentre Robatscher si piazza in sesta posizione dopo la prima manche. Le azzurre restano in corsa per una medaglia, anche se le avversarie si sono fatte vedere subito forti.

Sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina le tedesche fanno subito la voce grossa, ma le azzurre restano pienamente in corsa per il podio nel singolo femminile. Il budello ghiacciato della Pista Eugenio Monti non concede sconti, soprattutto nella parte iniziale, dove spinta e precisione nelle prime curve pesano più di quanto racconti il cronometro. È qui che si decide gran parte della prima manche del singolo femminile di slittino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Nella gara di slittino singolare femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Hofer sorprende tutti e si piazza terza dopo la prima manche.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo dello slittino, con le prime manche del singolo femminile.

