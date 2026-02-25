Galleria San Jachiddu di nuovo chiusa per lavori | divieto di transito fino al 6 marzo

Il provvedimento per consentire interventi di sicurezza, manutenzione e adeguamento normativo, il tratto sarà interdetto da giorno 2 nella fascia orari 9-17 Da martedì 2 a sabato 6 marzo 2026, nella fascia oraria 9-17, sarà vietato il transito nella galleria San Jachiddu, che collega i viali Giostra e Annunziata. Il provvedimento riguarda entrambi i sensi di marcia e prevede la chiusura anche delle bretelle di accesso lato viale Giostra e lato viale Annunziata, con l’installazione di barriere e segnaletica verticale per garantire la sicurezza. La sospensione della circolazione si rende necessaria per permettere lavori di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e adeguamento della galleria alle normative vigenti. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi durante le ore di chiusura. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

