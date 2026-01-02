Autostrade chiuso il casello di Castelletto Ticino per lavori

Autostrade per l’Italia comunicano che il casello di Castelletto Ticino sarà chiuso temporaneamente nella notte tra venerdì e sabato, dalle 00:00 alle 03:00, per lavori di ripristino a seguito di un incidente. La chiusura interessa l’entrata verso la A26 Genova. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di rispettare le indicazioni fornite durante i lavori.

