Lavori Dante la replica di Lodi | Goethe in manutenzione valuteremo altri istituti

L'Istituto Goethe è attualmente in manutenzione, quindi si sta valutando di affidare temporaneamente gli studenti delle medie del Dante ad altri istituti vicini. La decisione riguarda la gestione delle classi durante i lavori di ristrutturazione e coinvolge le autorità scolastiche locali. Nessuna data di riapertura dell'Istituto Goethe è stata comunicata.

L'Istituto Goethe è in manutenzione, saranno valutati altri istituti vicini come soluzione temporanea per ospitare gli studenti delle medie del Dante. Lo dichiara l'assessore Elisa Lodi rispondendo alle richieste delle famiglie degli studenti che avevano chiesto chiarimenti e soluzioni.