VIDEO Statuto Abc Napoli D’Angelo apre ai comitati | Raccolti suggerimenti La replica | Valuteremo

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca il numero legale, salta la seduta del consiglio comunale. Di conseguenza, su Abc Napoli niente discussione sulla delibera di modifica dello statuto. Sotto al consiglio, sit-in dei comitati per l’Acqua Pubblica, da mesi in protesta. Per loro però, potrebbe aprirsi uno spiraglio. “ La delibera è stata emendata dallo stesso proponente D’Angelo” annuncia Giannicola Seneca del Coordinamento campano per l’Acqua pubblica. “ Quindi noi – aggiunge – ci siamo riservati di valutare questi emendamenti, di essere ascoltati per vedere se non snaturano l’Abc nella sua originale formulazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

