Autoarticolato si schianta contro il guardrail ma l' autista prosegue il tragitto | multato

Un incidente sulla Strada Statale 166 degli Alburni a Roccadaspide ha visto un autoarticolato uscire dalla carreggiata, sfondare il guardrail e danneggiare un muro. Nonostante l'impatto, l'autista ha proseguito il tragitto, venendo successivamente multato dalle autorità. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine.

Paura lungo la Strada Statale 166 degli Alburni a Roccadaspide, dove un autoarticolato è improvvisamente finito fuori dalla carreggiata, ha sfondato il guardrail e persino una parte di un muro. Poi si è allontanato per proseguire il suo cammino. Identificato il conducente

