Camion si schianta contro il guardrail sull’A12 | autista estratto dalle lamiere e ricoverato in codice rosso

Un incidente all’alba sull’A12 verso Roma ha coinvolto un camion che si è schiantato contro il guardrail. L’autista, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. La scena ha causato disagi al traffico e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale.

Camion contro il guardrail, paura sulla A12 - CERVETERI – Ha perso il controllo del mezzo andando a impattare violentemente contro il guardrail. civonline.it

Incidente sulla A12: camion si schianta contro il guardrail, un ferito grave - Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A12 nella mattina di oggi, giovedì 18 dicembre. msn.com

#Contromano in #tangenziale a #Modena, un altro #incidente: camion si schianta contro un’auto x.com

Paura sull’autostrada Catania–Palermo: furgone si schianta contro un camion allo svincolo di Motta Sant’Anastasia In aggiornamento https://www.95047.it/paura-sullautostrada-catania-palermo-furgone-si-schianta-contro-un-camion-allo-svincolo-di-motta-sa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.