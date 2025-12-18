Camion si schianta contro il guardrail sull’A12 | autista estratto dalle lamiere e ricoverato in codice rosso
Un incidente all’alba sull’A12 verso Roma ha coinvolto un camion che si è schiantato contro il guardrail. L’autista, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. La scena ha causato disagi al traffico e richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale.
Incidente all’alba sull’A12 verso Roma: un camion ha urtato il guardrail. L’autista è stato liberato dai vigili del fuoco e portato in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
